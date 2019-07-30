Efeler Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor. 11-14 Ağustos tarihlerindeki Kurban Bayramı öncesinde Efeler'de kurban kesim yerleri belirlendi.

Efeler Belediyesi sınırlarında 26 alanda kurban kesimine izin verilecek. Belirlenen alanlar dışında kesim yapan vatandaşlara idari para cezası uygulanılacak.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, huzurlu bir bayram dileğinde bulunurken, "Efeler'de bayramın mutlu şekilde geçmesi için tüm önlemleri alıyoruz. Satış yerlerimizdeki hijyen şartlarından kesim noktalarındaki tedbirlere kadar. Kurban kesecek yurttaşlarımızın da bu alanları kullanması çok önemli" dedi.

Efeler Belediyesi kurban kesim alanları şöyle:

Kurtuluş Mahallesi

1-) 2019 Sok. (Küçük Park İçi)

Güzelhisar Mahallesi

1-) 37. Sokak ile 7 Eylül .Cad.Kes.Köşe Boş Arsa

Cumhuriyet Mahallesi

1-) Körfez Cad. (Stadyum Batısı) - 1

Hasanefendi Mahallesi

1-) Milli Eğt. Müd. Girişi Otopark Cebi

Köprülü-Mesudiye Mahallesi

1-) Cihanoğlu Cami Yanı

2-) Çankaya Cad. Veysel Can Parkı Önü

Meşrutiyet Mahallesi

1-) Atatürk Blv. (Ekrem Çiftçi İ.Ö. Karşısı)

Girne Mahallesi

1-) Meşr.Blv. (Eski Tedaş Deposu)

2-) N. Süleymanoğlu Cad. Efekent Pazar Yeri Doğusu

3-) Malazgirt Mey. Lefkoşe Blv. Köşesi

4-) Yavuz Sultan Selim Cami Yanı

Orta Mahalle

1-) Orta Mah. Caddesi ile 234 Sok. Kesiştiği Köşe

Fatih Mahallesi

1-) Halide Edip Blv. Özcan Özer Parkı Yanı

Adnan Menderes Mahallesi

1-) Yahya Kemal Cad. ile Aydın Blv. Kes.Köşe

2-) Mimar Sinan Cami Yanı

Kemer Mahallesi

1-) Ayko Cami Önü

Mimar Sinan Mahallesi

1-) Ü. Özgödek Blv. Ayteks Sit. Doğusu (Kuzey)

2-) Ü. Özgödek Blv. Ayteks Sit. Doğusu (Güney)

3-) Şair Ömer Blv. Abacıoğlu Sit. Karşısı Otopark Cebi

4-) Emir Sultan Cami Yanı (Minübüs Son Durak Köşesi)

Zeybek Mahallesi

1-) Toki

2-) Işıklı Bulv. Tarım Kredi Koop. Yanı Park Köşesi

Ata Mahallesi

1-) Hoca A. Yesevi Cad. C. Aldemir Okul Arkası Park Yeri

2-) Kapalı Pazar Yeri Köşesi

3-) Çevre Bulvarı Pir Sultan Abdal Parkı Köşesi

Efeler Mahallesi

1-) 1457 Sok. Mevlana Cami Önü - AYDIN

Kaynak: İHA