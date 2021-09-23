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Efeler'de kayıt dışı çalışmanın önüne geçiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Efeler'de kayıt dışı çalışmanın önüne geçiliyor

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede sürdürdüğü rutin işyeri uygunluk ve ruhsat denetimlerini arttırdı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede sürdürdüğü rutin işyeri uygunluk ve ruhsat denetimlerini arttırdı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentte kayıt dışı çalışmanın önüne geçebilmek için üst düzey tedbir alıyor. Başkan Atay'ın talimatıyla harekete geçen Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamında uygunluk ve ruhsat denetimi gerçekleştiriyor.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri son 6 ayda yaklaşık 600 işyerinde ruhsat denetimi yaptı. Denetleme sonucunda ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerlerine ruhsat almaları konusunda yasal süreleri resmi olarak tebliğ edildi.

Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işyerleri hakkında ilgili kuruma gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ve denetimlerin titizlikle sürdürüleceği bildirildi. - AYDIN

Efeler'de kayıt dışı çalışmanın önüne geçiliyor

Efeler'de kayıt dışı çalışmanın önüne geçiliyor

Efeler'de kayıt dışı çalışmanın önüne geçiliyor

Efeler'de kayıt dışı çalışmanın önüne geçiliyor

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