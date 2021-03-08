Efeler'de kadınlar unutulmadı
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Efeler'de kadınlar unutulmadı

08.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:49
Efeler'de kadınlar unutulmadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Efeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde kadınlar unutulmadı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Efeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde kadınlar unutulmadı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aydın Diş Hekimleri Odası'nın kadın üyeleri ile kahvaltılı etkinlikte bir araya geldi. Menderes Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte kadınlara karanfil dağıtan Başkan Atay, dünyada kadınların önemine ve yerine dikkat çekerek, "Kadınları ikinci plana itenleri anlayamıyorum ve ömrüm boyunca da anlamayacağım" dedi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Aydın Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Günhan Eskicioğlu, duyarlı davranışı için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür ederek, tüm kadınların gününü kutladı.

8 Mart'ın çok özel anlamı olduğuna dikkat çekerek kadınların yüzyıllardır eşitlik savaşı verdiğini hatırlatan Başkan Atay; "Ülkemizde eşit hakları elde etme konusunda kadınlarımız diğer ülkeler gibi çok mücadele etmediler. Çünkü bütün bu haklar Atatürk gibi yüzyılın lideri tarafından siz kadınlara bahşedildi. Ayrıca kadınları ikinci plana itenleri anlamıyorum, ömrüm boyunca da anlamayacağım. Avrupa'da neden kadın hakları daha önde. Çünkü onlar büyük mücadeleler sonucunda demokrasilerini kurumsallaştırmışlardır. Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun haklarınızın kıymetini bilin" dedi.

Kahvaltı programının ardından Efeler Kent Konseyi ve Meclisi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinde çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Çelenk koyma törenin ardından günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından kentin belli noktalarında bulunan duvarlara kadın erkek eşitliği üzerine çizimler yapan kadın ressamlara Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan tarafından teşekkür belgesi verildi.

Son olarak Sevgi Yolu üzerinde vatandaş buluşması gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, esnafları ziyaret ederek kadın çalışanların gününü kutladı ve karanfil takdim etti. - AYDIN

Efeler'de kadınlar unutulmadı
Efeler'de kadınlar unutulmadı
Efeler'de kadınlar unutulmadı
Efeler'de kadınlar unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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