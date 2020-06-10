Efeler'de Kadınlar Parkı açılıyor
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Efeler'de Kadınlar Parkı açılıyor

Efeler Belediyesi, Merkez Yeniköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan fakat korona virüs tedbirleri nedeniyle açılışı ertelenen 'Kadınlar Parkı'nı düzenlenecek törenle faaliyete açıyor.

Efeler'de Kadınlar Parkı açılıyor
10.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:44

Efeler Belediyesi, Merkez Yeniköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan fakat korona virüs tedbirleri nedeniyle açılışı ertelenen 'Kadınlar Parkı'nı düzenlenecek törenle faaliyete açıyor. Başkan Atay'ın açılışını gerçekleştireceği park, 12 Haziran Cuma günü hizmete girecek.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ziyaret ettiği Merkez Yeniköy Mahallesi'nde yaptığı toplantıda Mahalleli kadınlar, Başkan Atay'dan park yapılması talebinde bulunmuştu. Başkan Atay, Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara Efeler Belediyesi'ni halkla birlikte yöneteceğini ve halkın istek ve şikayetleri doğrultusunda hizmet edileceğinin sözünü vermiş, mahalledeki kadınların isteği üzerine, parkın yapılacağını ve kadınların ismini taşıyacağını söylemişti. Göreve gelmesiyle birlikte verdiği sözü tutan Başkan Atay, 'Kadınlar Parkı'nın yapımını tamamladı. Mart ayında yapımı tamamlanan parkın açılış töreni ülkemizde ilk korona virüs vakasının görülmesi nedeniyle ertelenmişti. Efeler Belediyesi tarafından SMS ve sosyal medya yoluyla yapılan duyuruda, 'Kadınlar Parkı'nın açılış töreninin 12 Haziran Cuma günü saat 17.30'da Başkan M. Fatih Atay'ın katılımıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

"Kadınlarımız başta olmak üzere tüm halkımız davetlidir"

Kadınlar Parkı ile ilgili olarak Başkan Atay, "Biz Efeler Belediyesi olarak kentimizde yaşayan kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Evde bir anne-eş, tarlada çiftçi, okulda öğretmen, hastanede doktor, adliyede avukat olarak kadınlarımız hayatımızın her alanındalar. Hiçbirinin isteğini kırmamaya çalışıyoruz. Merkez Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan kadınlarımızın isteği üzerine park yapımını gerçekleştirdik. 12 Haziran Cuma günü saat 17.30'da Merkez Yeniköy Mahallesi Yeni Sokak'ta hizmete sunacağımız 'Kadınlar Parkı' nın açılışına Efeler'de yaşayan kadınlarımız başka olmak üzere tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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