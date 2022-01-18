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Efeler'de, İyi Tarım denetimi gerçekleştirildi

Efeler'de, İyi Tarım denetimi gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İyi Tarım Uygulamaları kapsamında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri piyasa denetimleri gerçekleştirdi.

EFELER, AYDIN (İHA) - İyi Tarım Uygulamaları kapsamında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri piyasa denetimleri gerçekleştirdi.

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan İyi Tarım Uygulamaları Aydın'da da devam ederken, iyi tarım adı altında üretim yapan firmaların da denetimleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde İyi Tarım Uygulamaları kapsamında piyasa denetimleri gerçekleştirdi. - AYDIN

Efeler'de, İyi Tarım denetimi gerçekleştirildi

Efeler'de, İyi Tarım denetimi gerçekleştirildi

Efeler'de, İyi Tarım denetimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Efeler, Aydın, Tarım, Yerel, Haber

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