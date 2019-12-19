Efeler'de hurdacılar sitesinde yangın
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Efeler'de hurdacılar sitesinde yangın

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, hurdacılar sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

19.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:42
Efeler'de hurdacılar sitesinde yangın

(İHA) – 'ın ilçesinde, hurdacılar sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi ASTİM Hurdacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde, sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselerek gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeye verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.


İŞ yerinde içerisinde bulunan bir kamyonet ile geri dönüştürülmeyi bekleyen atıkların büyük zarar gördüğü yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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