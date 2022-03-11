Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor - Haberler

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Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesine ilişkin denetim yapılırken, denetim ekipleri fırsatçılara geçit vermiyor.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesine ilişkin denetim yapılırken, denetim ekipleri fırsatçılara geçit vermiyor.

Efeler Kaymakamlığı koordinesinde ekipler, ilçe genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen denetim ekipleri stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim gerçekleştirdi. Market ve gıda işletmelerini gezen ekipler depoları ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

Denetimler ile ilgili Efeler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kaymakamlığımızca oluşturulan denetim ekipleri tarafından ilçe merkezimizde bulunan ticari işletmelerde fahiş fiyat ve stok denetimleri gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor

Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Efeler, Aydın, Ekonomi, Haberler

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