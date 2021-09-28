Efeler'de evlenenlerin sayısı arttı

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler'de yıllara göre normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte evlenenlerin sayısı geçen seneye göre yüksek oranda arttı.

Efeler Belediyesi içinde bulunulan pandemi döneminde evlenen çiftlerin sayısını açıkladı. 2020 yılının tamamında bin 608 nikah kıyılırken bu sayı, 2021 yılının ilk 9 ayında kıyılan bin 623 nikah ile geçildi. 2021 yılının Ocak- Eylül döneminde bin 623 çift dünya evine girerken, geçen yılın aynı döneminde bin 301 çift birbirlerine evet dedi. 2021'in Eylül ayına kadar evlenenlerin oranında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik artış yaşandı.

Efeler'de çiftler, pandemi nedeniyle alınan tedbirlere rağmen, evlenmek için en çok Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını tercih etti. Paylaşılan veriler incelendiğinde düğün sezonu olarak bilinen Haziran - Eylül ayları arasında kıyılan nikahlarda 2020 yılına göre yüzde 35'lik artış görüldü. Bu 4 aylık dönemde bin 228 çift hayatlarını birleştirirken 2020 yılındaki sayı 911 olarak kayıtlara geçmişti.

Verilere göre bu yılın yaz aylarındaki bin 228 nikah, son beş yılın aynı dönemlerinde kıyılan nikah sayılarını da geçti. Haziran - Eylül arası evlenen çift sayısı 2017 yılında 889, 2018'de 999, 2019 yılında 988 iken 2020'de 911'di.

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Haziran 2021 tarihli genelgesi gereği nikahlar pandemi tedbirlerine uyularak gerçekleştiriliyor. Alanın büyüklüğüne göre sınırlı sayıda davetli kabul edilen nikah törenlerinde 6 metrekare başına 1 davetliye izin veriliyor. - AYDIN