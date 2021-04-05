Efeler'de esnafı rahatlatan karar
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Efeler'de esnafı rahatlatan karar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Efeler'de esnafı rahatlatan karar

Aydın'ın Efeler ilçesinde pandemi ile mücadele kapsamında Efeler Belediyesi tarafından esnafı rahatlatan karar alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde pandemi ile mücadele kapsamında Efeler Belediyesi tarafından esnafı rahatlatan karar alındı.

Efeler Belediye Meclisi'nin Nisan ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetlerinin okunmasıyla başlayan mecliste 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediyeye ait taşınmazlarda faaliyet gösteren kiracılar ile ilgili alınan karar ise gündemin en dikkat çeken maddesi oldu. Mecliste, pandemi süreci ile ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara yönelik nefes aldıran karar alındı. Oy birliği ile kabul edilen karar kapsamında işgaliye ücretleri de dahil edilerek belediyeye ait taşınmazlarda faaliyet gösteren 54 esnaftan geçtiğimiz Aralık, Ocak ve Şubat aylarındaki kira ücretlerinin alınması iptal edildi. Alınan karara göre 3 aylık kira bedellerini peşin yatıran esnaflara ise Mart 2021 tarihinden sonraki kira bedellerine mahsup edilmesi kararlaştırıldı.

"Oto galericilere ilgilendiren önemli karar"

Mecliste, Esnaf ve Pazar Komisyonu tarafından sunulan rapor oy birliği ile kabul edildi. Alınan karara göre Aymas Galericiler Sitesi'nde boş dükkan sıkıntısı dolayısıyla gelen talepler değerlendirilerek sanayi siteleri ile akaryakıt istasyonları içindeki oto galerilerin faaliyetlerine izin verilerek yeni bir galericiler sitesi kurulunca söz konusu adreslerdeki ruhsatların iptal edilmesi kararlaştırıldı.

"Efelerin takdirine sunuyorum"

Mecliste gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından söz alan İYİ Partili Meclis Üyesi Turgay Akgüller, meclis toplantılarına yaklaşık 6 kez katılmayan üyelerin olduğuna dikkat çekerek "Bu konu ile ilgili tüzük ne emrediyor ve kurallar neyi gerektiriyorsa yapalım diye düşünüyorum" dedi.

Söz alan Akgüller'in açıklamalarına yanıt veren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise "Meclis Başkanı ve belediye başkanı olarak seçilmiş arkadaşların görev yapmak amacıyla seçildiğini düşünüyorum. Gelmeyen arkadaşlarımızın, sabah buraya gelip komisyona katılıp, meclis toplantısına katılma nezaketini göstermemesini Efeler halkının takdirine sunuyorum" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Atay, 3 Mayıs Pazartesi saat 16: 00'da toplanmak üzere toplantıyı kapattı. - AYDIN

Efeler'de esnafı rahatlatan karar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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