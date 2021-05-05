Aydın Valiliği açıkladı! Bir ilçede elektrik kesintisi yaşanacak
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Aydın Valiliği açıkladı! Bir ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

Aydın Valiliği açıkladı! Bir ilçede elektrik kesintisi yaşanacak
İhlas Haber Ajansı / Perihan Kara - Haberler | Güncel

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs Cuma günü periyodik bakım nedeniyle Efeler'de elektrik kesintisi yaşanacak.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Efeler ilçesinde elektrikler kesilecek. İlçe sakinlerinin haberdar olması için duyuru yapan Valilik, kesintinin 1 saat süreceğini dile getirdi.

Kesintiye gerekçe olarak periyodik bakım yapımını gösteren Valilik, işlemin 7 Mayıs günü gerçekleşeceğini dile getirdi.

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 7 Mayıs Cuma günü Efeler ilçesinde elektrik kesintisi söz konusu olacak. İlçedeki Mimar Sinan, Girne, Efeler ve Kemer mahallelerini içine alan elektrik kesintisi 1 saat sürecek.

KESİNTİ SAAT 09.30-10.30 ARASINDA OLACAK

Periyodik bakımların yapılması nedeniyle yaşanacak kesintide ADM EDAŞ yetkilileri elektrikli cihazların devre dışı bırakılması için vatandaşları uyardı. Kesinti Cuma günü saat 09.30'den 10.30'a kadar sürecek. Kesinti hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar AYDEM Çözüm Merkezi'ni arayabilirler.

Aydın Valiliği açıkladı! Bir ilçede elektrik kesintisi yaşanacak
Aydın Valiliği tarafından paylaşılan basın duyurusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Perihan Kara

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