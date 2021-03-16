Efeler'de çöp kovaları yenileniyor
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Efeler'de çöp kovaları yenileniyor

16.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:23
Efeler'de çöp kovaları yenileniyor

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde eskiyen çöp kovalarını yenileri ile değiştiriyor.

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde eskiyen çöp kovalarını yenileri ile değiştiriyor.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir Efeler için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, yeni nesil büyük çöp konteynırlarının bulunamadığı dar sokaklarda, temizliği sağlamak için konumlandırılan dış mekan çöp kovalarını yenilemeye başladı.

Cumhuriyet, Meşrutiyet, Girne Mahalleleri gibi dar sokaklara sahip mahallelerde fazlaca bulunan ayaklı çöp kovaları da; ilçenin her bir köşesindeki konteynerlar gibi, gün içinde ekipler tarafından sürekli kontrol edilerek boşaltılıyor. Daha temiz ve yaşanılabilir bir kent oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarından gecenin geç saatlerine kadar mesaisine devam ediyor. - AYDIN

Efeler'de çöp kovaları yenileniyor
Efeler'de çöp kovaları yenileniyor
Efeler'de çöp kovaları yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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