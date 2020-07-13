Efeler'de çöp konteynerleri yenilenmeye devam ediyor
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Efeler'de çöp konteynerleri yenilenmeye devam ediyor

Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yeniledi.

Efeler'de çöp konteynerleri yenilenmeye devam ediyor
13.07.2020 13:14 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:18

Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yeniledi. Vatandaşların kullanımına sunulan yeni nesil çöp konteynerleri, perdeli olması sayesinde teması en aza indirerek virüs ve bakteri yayılımının da önüne geçiyor.

"Temiz Çevre, Temiz Efeler" misyonuyla ilçe genelinde daha temiz bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla kolları sıvayan Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki eski çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmeye devam ediyor. Efeler Belediyesi çalışanları tarafından son olarak Adnan Menderes Mahallesi'ndeki çeşitli noktalara 7 yeni çöp konteyneri yerleştirildi.

Eski tip çöp konteynerlerine göre daha az yer kaplayan yeni konteynerler, perdeli bir sisteme sahip. Bu sayede teması en aza indirerek çöplerin atılmasına imkan tanıyan yeni nesil çöp konteynerleri, bakteri ve virüs ile temasın önüne geçiyor. Korona virüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı dönemde Efelerli vatandaşların kullanımına sunulan çöp konteynerleri bu özellikleri ile dikkat çekiyor.

Kötü kokuları içinde tuttuğu gibi çöp suyu sızıntısına ve çöplerin etrafa yayılmasına da engel olan yeni nesil konteynerler, soğuğa ve güneşe dayanıklı malzeme ile 2 bin 750 litrelik hacme sahip. Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada yeni nesil çöp konteynerlerinin kısa sürede kentin her noktasına yerleştirileceği bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay "Efeler'de korona virüs ile mücadele kapsamında çalışma arkadaşlarımızla normalleşme döneminde de yoğun mesai harcıyoruz. Ekiplerimiz halka açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. İlçemize kazandırdığımız yeni nesil çöp konteynerleri de vatandaşlarımızın virüs ve bakterilerden korunması için donatılmış durumda" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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