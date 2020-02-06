Efeler'de çöp konteynerleri yenileniyor

06.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:30

Efeler Belediyesi, Avrupa kentlerinde uygulanan yeni nesil çöp konteynerleri sistemini kente taşıdı.



Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre; yeni nesil çöp konteynerlerinin 3 bin 750 litre kapasiteli olduğu, soğuğa ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı olduğu, alt kısmında atık çöp sularının dışarı sızmasını önlemek için 250 litrelik depo bulunduğu öğrenildi.



Efeler Belediyesi'nin kısa sürede kentin her noktasına yerleştireceği yeni nesil çöp konteynerleri sabit, aynı zamanda vatandaşın çöple temas etmeden temiz şekilde kullanımını sağlayacak. - AYDIN

Kaynak: İHA