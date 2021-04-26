Efeler'de bahar temizliği
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Efeler'de bahar temizliği

Efeler'de bahar temizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediyesi yaklaşan yaz mevsimi öncesinde ilçe genelinde temizlik harekatı başlattı.

Efeler Belediyesi yaklaşan yaz mevsimi öncesinde ilçe genelinde temizlik harekatı başlattı. Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştireceği temizlik çalışmaları, Mimar Sinan Mahallesi'nde başladı.

Efeler Belediyesi'ne bağlı ekipler, Efeler'in dört bir yanında; rutin çöp toplama çalışması, çöp konteyneri temizliği ve dezenfeksiyonu, yabani ot temizliği, park ve bahçelerin temizliği, yolların temizliği ve yıkanması, mezarlıkların temizliği ile bakımı çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor.

Efeler'i daha temiz ve modern bir kent haline getirebilmek için var gücüyle çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler'de haftanın her günü kesintisiz temizlik hizmeti verildiğini belirterek, "Pazartesi günü itibariyle ilçede yoğun bir temizlik seferberliği başlattık. Efeler'in en batısından en doğusuna kadar; temizlenmedik yer, yıkanmadık yol, bakımı yapılmadık park bahçe ve mezarlık bırakmayacağız. Vatandaşlarımıza daha temiz ve daha sağlıklı bir Efeler sunmak için durmaksızın çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Efeler'de bahar temizliği
Efeler'de bahar temizliği
Efeler'de bahar temizliği
Efeler'de bahar temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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