Efeler'de 2 gün boyunca pazar kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Efeler'de 2 gün boyunca pazar kurulacak

Efeler'de 2 gün boyunca pazar kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde tam kapanma dönemi öncesinde bugün ve yarın tüm semt pazarları açık olacak.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tam kapanma dönemi öncesinde bugün ve yarın tüm semt pazarları açık olacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında mücadele sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma kararının ardından çarşı ve pazarda yoğunluk oluştu. Efeler Belediyesi vatandaşların taleplerini karşılamak üzere ilçedeki semt pazarlarının iki gün boyunca açılması yönünde karar aldı. Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Değerli Efeler halkı, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te son bulacak olan tam kapanma dönemi öncesi, Dalama ve Umurlu pazar yerlerimiz dahil olmak üzere tüm pazarlarımız pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 28 Nisan Çarşamba ve 29 Nisan Perşembe günü kurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Ali Tandoğan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Efeler'de 2 gün boyunca pazar kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 11:11:09. #1.15#

title