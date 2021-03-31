Efeler'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı
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Efeler'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Efeler'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Kalfaköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kalfaköy yolu üzeri su depoları mevkiinde 09 FU 588 plakalı araç ile karşı istikametten gelen 09 KC 237 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Efeler'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı
Efeler'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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