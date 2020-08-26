Efeler Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı mesajı
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Efeler Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı mesajı

Efeler Belediyesi, yaptığı açıklama ile vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Efeler Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı mesajı
26.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:20

Efeler Belediyesi, yaptığı açıklama ile vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Efeler Belediyesi, gün geçtikçe artan ve çeşitli kurum, kuruluşların adını kullanarak vatandaşlardan para isteyen dolandırıcılara karşı, uyarı mesajı yayınladı. Efeler Belediyesi'nin ve Başkan Mehmet Fatih Atay'ın adını kullanarak yardım talep eden kişilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Efeler Belediyesi tarafından dolandırıcılara karşı vatandaşların uyarıldığı mesajda "Vatandaşlarımızın Dikkatine; Efeler Belediyesi kurumsal kimliğini kullanarak veya Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay adına aradığını söyleyerek sizlerden farklı yollarla yardım toplamaya çalışan şahıslara hiçbir şekilde itibar etmeyiniz. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde 155 Polis İmdat ve 444 80 09 nolu Efeler Belediyesi telefon hattını arayınız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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