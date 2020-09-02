Efeler Belediyesi yangında küle dönen iş yerini temizledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Efeler Belediyesi yangında küle dönen iş yerini temizledi

Efeler Belediyesi, hafta başında mobilya mağazasında çıkan yangın nedeniyle zarar gören binanın temizliğini gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi yangında küle dönen iş yerini temizledi
02.09.2020 13:00 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:05

Efeler Belediyesi, hafta başında mobilya mağazasında çıkan yangın nedeniyle zarar gören binanın temizliğini gerçekleştirdi. Yangında büyük maddi hasara uğrayan mobilya mağazasından 2 kamyon dolusu malzeme boşaltıldı.

Pazartesi günü Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda Efeler Kaymakamlığı karşısında bulunan Mehmet Sezgin isimli bir vatandaşa ait mobilya mağazasında yangın çıkmış, ahşap mobilyaların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyümüştü. Binadaki dairelere de zarar veren yangın, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek söndürülmüştü. Yangın sonrası ortaya içler acısı bir tablo çıkmış, iş yeri büyük tahribata uğramıştı.

Olayın ardından Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yangından etkilenen iş yerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, yanan mobilyalar ve kullanılamaz hale gelmiş malzemelerden oluşan 2 kamyon dolusu yükü iş yerinden tahliye etti.

İş yeri sahibi Mehmet Sezgin, yapılan temizlik için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a ve ekiplere teşekkür ederken "Mağduriyetimiz büyük, ciddi bir maddi kaybımız var. Böyle bir felaketin kimsenin başına gelmemesini temenni ederim, Allah herkesi korusun. Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Mansur Yavaş Meral Akşener Sultan Alparslan
Magazin Mfö Sibel Can Yıldız Tilbe Deniz Akkaya
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Ricardo Quaresma Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Düğün Sabah Bursa Seyhan
Şu an buradasınız: Efeler Belediyesi yangında küle dönen iş yerini temizledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 13:23:06. #1.14#
title