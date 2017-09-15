Efeler Belediyesi Türkiye İkincisi Nefise'yi Ödüllendirecek

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Şehit Polis Fethi Sekin anısına Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Aydınlı Nefise Atalay, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Özakcan, Atalay'ın başarısını Efeler Belediyesi olarak ödüllendirmek istediklerini belirtti.



Başkan Özakcan'ın makamında gerçekleştirilen ziyarete, Aydın Kung Fu Spor Kulübü Yöneticisi Tayfun Akbulut, Aydın Kung Fu Spor Kulübü Antrenörü Murat Kaya ve Türkiye ikincisi Nefise Atalay katıldı. Antrenör Murat Kaya, "Turnuvanın manevi değeri bizim için çok fazlaydı. Kahraman şehit polisimiz Fethi Sekin adına düzenlenen bu turnuvada yer almaktan ve başarı elde etmekten çok mutluyuz. 17 - 26 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada katılım oldukça yoğundu. Sporcumuz Nefise Atalay, 35 rakibi arasında ikinci olup gümüş madalyaya ulaştı. İlimizi temsil etmemizde bizlerden desteğini eksik etmeyen başkanımız Mesut Özakcan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Türkiye çapında bir derece elde etmekten dolayı mutluluğunu dile getiren Nefise Atalay, "Efeler Belediyesi'nin desteklerini her zaman yanımızda hissettik. Müsabakaların ardından elde ettiğimiz dereceyi başkanımıza ileterek mutluluğumuzu paylaşmak ve teşekkür etmek için kendisine ziyarette bulunduk. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha iyi dereceler elde ederek Efeler ilçemizin ve Aydın ilimizin ismini daha fazla duyuracağım" diye konuştu.



Nefise Atalay'ı başarısından dolayı tebrik eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ise, Atalay'ın başarısını Ekim ayı belediye meclis toplantısında gündeme getireceklerini belirtti. Spor ve sporcunun her zaman yanında olduklarını kaydeden Özakcan, "Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl halterde dünya şampiyonu olan Ayşegül Çakın'ı belediye meclisimiz ödüllendirmişti. Nefise kızımızda Türkiye çapında bir derece yaparak bizleri gururlandırdı. Nefise'nin başarısını Ekim ayında belediye meclis gündemimize alacağız. Bu tür başarılarda çevrenin de etkisi oldukça önemlidir. Başta ailesi olmak üzere, antrenörü ve kulüp yöneticilerine kızımıza gösterdikleri ilgiden dolayı biz de kendilerine teşekkür ediyor, Nefise'nin başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN