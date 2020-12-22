Efeler Belediyesi Tepecik'e el attı
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Efeler Belediyesi Tepecik'e el attı

22.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:01
Efeler Belediyesi Tepecik'e el attı

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi.

Efeler Belediyesi, görev ve sorumluluk alanındaki tüm parklarda ve sokaklarda ağaç budama, çim ve yabani ot biçme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamdaki son adresi Tepecik Mahallesi oldu. Tepecik Mahallesi'ndeki parklarda ve sokaklarda kuruyup dökülen yaprakları temizleyen ekipler, aynı zamanda ağaçları budayıp, yabani otları ve çimleri biçiyor, böylece mahalleyi hızla yeni ve temiz bir görünüme kavuşturuyor.

Tepecik Mahalle Muhtarı Mevlüt Başak, Efeler Belediyesi ile adeta mahallenin çehresinin değiştiğini belirterek, "Başkanımız Mehmet Fatih Atay ve belediyemizin çalışmalarından çok memnunuz. Belediye ekipleri mahallemizin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler Belediyesi sayesinde Tepecik'imiz güzelleşiyor. Başkanımıza ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum, ellerine emeklerine sağlık" dedi. - AYDIN

Efeler Belediyesi Tepecik'e el attı
Efeler Belediyesi Tepecik'e el attı
Efeler Belediyesi Tepecik'e el attı
Efeler Belediyesi Tepecik'e el attı
Efeler Belediyesi Tepecik'e el attı
Efeler Belediyesi Tepecik'e el attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:14:22. #1.14#
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