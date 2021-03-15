Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni dönem çalışmalarına başladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, Efeler'i kültür ve sanatla anılan marka kent yapma yolunda hayata geçirdiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanat etkinlikleri ile kentin sanat hayatına renk...

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, Efeler'i kültür ve sanatla anılan marka kent yapma yolunda hayata geçirdiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanat etkinlikleri ile kentin sanat hayatına renk katmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyeleri, genç ve yetişkin grupları olarak çalışmalarına kontrollü normalleşme süreci ile birlikte kaldığı yerden başladı.

Yetişkin ve genç grupların sınavla belirlendiği, geçtiğimiz yıl çocuk başvuruları ile birlikte yoğun bir katılım sağlanan atölyeler, pandemi dönemi ile birlikte etkinliklerine bir süre ara vermek zorunda kalmıştı. Kovid-19 kısıtlamalarıyla birlikte dijital çalışmalara ağırlık veren tiyatro ekibi, bu süre içerisinde Efeler Belediyesi'nin internet televizyonu Efeler TV'de, çocuklara yönelik masal saati ve yetişkinlere yönelik bir dizi tiyatro oyununu hayata geçirdi.

Kontrollü normalleşme ile birlikte; eğitimlere ve oyun provalarına geri dönen şehir tiyatrosu, yeni bir komedi oyunu ve bir çocuk oyununun hazırlıklarını yürütmeye başladı. Seyircilerle buluşmak için gün sayan ve yeniden sanatseverlerle bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşayan Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Çocuk Tiyatro Atölyesi olarak da ilerleyen süreçte çalışmalarına tekrar başlamayı planlıyor. Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada atölyelere yeni kursiyer alımlarının Eylül ayında ön eleme ile yapılacağı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı