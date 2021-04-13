Efeler Belediyesi ramazan eğlencelerini evlere taşıyor

Efeler Belediyesi, ramazan ayına özel dopdolu bir program hazırladı.

Efeler Belediyesi, ramazan ayına özel dopdolu bir program hazırladı. Kültür ve sanat etkinliklerini Korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak sanatseverlerle buluşturan Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, vatandaşlara renkli bir ramazan eğlencesi yaşatacak.

Ocak ayından bu yana online olarak çok sayıda nitelikli çocuk tiyatrosu ekibini ve yetişkin oyununu izleyicilerle buluşturan Efeler Belediyesi, sanatseverleri tiyatrolarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Karagöz gösterileri, meddah, ortaoyunu, ibiş kukla ve çocuk oyunlarıyla Efeler Belediyesi TV izleyicilerini dopdolu bir ramazan eğlencesi bekliyor.

Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını dileyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Küresel bir kriz olan pandemiden dolayı yüz yüze gerçekleştirmek istediğimiz birçok kültür sanat etkinliğimizi ertelemek zorunda kalmamıza rağmen Efeler Belediyesi TV aracılığıyla kültür sanat etkinliklerimizi online olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi ve olumlu geri dönüşleri her çalışmamızda olduğu gibi bu alanda da bizleri motive ediyor. Ramazan ayında vatandaşlarımız için nostaljik bir ramazan eğlenceleri programı hazırladık. Destek olan sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Efeler Belediyesi olarak her ne şartta olursa olsun, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Efeler Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak programlar hakkında bilgi veren Başkan Atay, "18 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Karagöz Zaman Yolculuğu, 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da yetişkinlere yönelik ortaoyunu olan Sünnetçi, 23 Nisan Cuma günü saat 16.00 ve 19.00'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Küçük Kara Balık adlı çocuk oyunu, 25 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Karagöz'ün Bilimle İmtihanı, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da çocuklara yönelik kukla oyunu İbişin Maceraları, 2 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Karagöz ve Hacivat Ramazan Davulcusu, 6 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da Karagöz'ün Kiracısı, 9 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Engelsiz - Şaşkın Karagöz, 10 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da Meddah Hikayeleri olan Uçuruma Gidiyoruz ve 11 Mayıs Salı günü saat 19.00'da Karagöz Balıkçı Efeler Belediyesi TV üzerinden vatandaşlarımızla buluşacak" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı