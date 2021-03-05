Efeler Belediyesi'nin sıfır atık projesi ödül getirdi

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması" kapsamında Efeler Belediyesi, 'Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin' Projesi ile ödül almaya hak kazandı.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması" kapsamında Efeler Belediyesi, 'Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin' Projesi ile ödül almaya hak kazandı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın; yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturmak amacıyla geri dönüşüm ve geri kazanım esaslı katı atık yönetiminin geliştirilmesi için gerçekleştirdiği 'Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin' Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı külliyesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi yarışmasında, 231 geçerli proje arasından seçilerek ödül kazandı.

Proje ile ilçede yaklaşık 110 ton olan kaynağından ayrı toplanan atık miktarının yüzde 15 oranında arttırılarak katı atık miktarının azaltılması ve 40 mahallede çevre meclisleri kurularak Efeler halkının atıklarını ayırmaya teşvik edilerek bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Dünyadaki doğal kaynakların azalmasının oluşturduğu endişe ve her geçen gün artan atık miktarının çevre ve insanlığa verdiği zararın büyümesinin, atık yönetim sistemine olan ihtiyacı zorunlu hale getirdiğini belirterek, "Modern toplumlar atıklardan gelen kaynakları geri kazanmak zorundadır. Globalleşen dünyada sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle birlikte kaynaklar bilinçsizce kullanılmakta ve bu bilinçsiz tüketim sonucu atıklar oluşmaktadır. Gittikçe artan oranda karşımıza çıkan atık sorunu; toplumu, aileyi ve doğrudan bireyi etkilemektedir. Daha önce toplanan materyallerin yeniden işlenmesi, üretilmesi ve kullanılması olan geri dönüşüm, günümüz dünyasında önemli yer tutar. Geleceğin sürdürülebilir refah seviyesi yüksek ve yaşanabilir kentleri sıfır atık kentleri olacaktır" dedi.

Efeler İlçesinin sıfır atıkta öncü olması için Efeler Belediyesi'nin atık yönetim stratejileri kapsamında sıfır atık projeleri uygulandığına dikkati çeken Başkan Atay, Efeler'e ödül getiren proje ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bu konuda Belediyeler Birliğimizin teşvik edici, duyarlılığı artırıcı proje yarışmasına sunduğumuz 'Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin' projemiz kapsamında; ilçemizin yoğun alanlarına göre belirlediğimiz 10 mahallede, güneş enerjili 7'li Mobil Atık Getirme Merkezi, tüm mahalle muhtarlıklarımıza ise ikili atık getirme kutusu yerleştirilerek atıkların toplanması ve biriken atıkların yerinde ayrıştırılması sağlanacaktır. İlçe sakinlerimizi bilinçlendirme çalışmaları dahilinde mahallelerimizde muhtarlarımızın başkanlık ettiği çevre meclisleri oluşturulacak, meclis üyelerimizin mahalle sakinleri ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda sorunlar ve talepler toplanarak, muhtarlarımızla birlikte raporlanacaktır. Mahalle sakinlerimizle, katılımın artırılmasını sağlayacak anket çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bunlarla beraber çocuklarımızın da bilinçlendirilerek Sıfır Atık Projesine doğrudan katılımcı olmaları sağlanacak, yarışmalar düzenlenerek bu kapsamda çocuklarımız ödüllendirilecektir. Biz de kendi sorumluluk alanlarımız dahilinde teşvik edici uygulamalarımızı hayata geçirme konusunda olanak sağladığı için Belediyeler Birliğimizi kutluyor ve Sıfır Atık Fikir ve Proje Yarışması'nda Belediyemizi 'Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin' isimli projemizle ödüle layık gören yetkili kurula teşekkür ediyoruz." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı