Efeler Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor
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Efeler Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor

Efeler Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediyesi, ilçedeki okul bahçelerinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesi bakım seferberliği başlattı.

Efeler Belediyesi, ilçedeki okul bahçelerinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesi bakım seferberliği başlattı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, yüz yüze derslerin başlaması planlanan 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için ilçedeki okul bahçelerinde bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çerçevede kolları sıvayan ekiplerin adresi; Atatürk Anadolu Lisesi, Efeler Anadolu Lisesi, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu ve İmamköy İlkokulu oldu. Pandemi nedeniyle uzun süredir atıl halde kalan okul bahçelerinde hummalı çalışmalar gerçekleştiren yeşil ekipler, kurumuş otları temizledi. Öğrenciler için tehlike oluşturabilecek ağaçların sarkan dallarını budayan ekiplerin çalışmaları, ilçe genelindeki okullarda devam edecek. - AYDIN

Efeler Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor
Efeler Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor
Efeler Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor
Efeler Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor
Efeler Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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