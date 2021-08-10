Efeler Belediyesi'ne Ukraynalı kardeş
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Efeler Belediyesi'ne Ukraynalı kardeş

Efeler Belediyesi'ne Ukraynalı kardeş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediyesi ile Ukrayna'nın Hmelnitski Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Efeler Belediyesi ile Ukrayna'nın Hmelnitski Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Efeler ile Ukrayna'nın Hmelnitski kentleri kardeş şehir oldu. İki belediye arasında 'kardeş şehir' protokolü, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Hmelnitski Belediye Başkanı Olexander Symchyshyn tarafından imzalandı. Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine Hmelnitski'den gelen heyet ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri de katıldı.

İki şehrin tanıtım filmlerinin seyredildiği protokol töreninde, Türkçe, İngilizce ve Ukraynaca olmak üzere 3 dilde sunum yapıldı. İmzaların ardından konuşma yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, iki kent arasında gelişen dostane ilişkilerin 'kardeş şehir' protokolü imzalanmasıyla taçlanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Konuklarını Ukraynaca "Hoş geldiniz" (Laskavo prosymo) diyerek karşılayan Başkan Atay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hmelnitski, Ukrayna'daki ilk kardeş şehrimiz. Kentlerimizin birbirine yakın nüfusu var. Bugün törenin ardından sizlerle birlikte kentimizin ticaret odasını, ticaret borsasını, sanayi odasını ve ihracatçılarımızı ziyaret edeceğiz. Tarım ürünleri fabrikalarını gezeceğiz. Efeler tarihi bir kent, Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayı-milliye kuvvetleri ile emperyalizme karşı savaşan ilk yer. Kültür ve sanat alanlarında faaliyetlerle ve güçlü bir sanayi oluşturarak Efeler'i marka kent yapmak istiyoruz. İlişkilerimizin çok sık ve geniş alanları kapsayacağına, AB projelerini birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çalışmalarımız devam edecek. Sizleri ağırlamaktan ve sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor, teşekkür ediyoruz."

Başkan Atay'a Türkçe teşekkür ederek konuşmasına başlayan Hmelnitski Belediye Başkanı Olexander Symchyshyn, iki gündür bulundukları Efeler'in harika bir kent olduğunu söyledi. Ukraynalı başkan, "Burayı keşfetmeye bayıldık, tarihi yerleri gezdik. Efeler'in enerjisi çok yüksek" dedikten sonra şöyle konuştu:

"Hmelnitski çok genç bir şehir, hızla büyüyor. Nüfusumuz 300 bin civarında. Ekonominin farklı alanlarında büyümeye devam ediyoruz. Ukrayna ve Türkiye arasında ilişkiler kardeşlik düzeyinde. Bu günden önce Türkiye'de kardeş şehrimiz yoktu. Bugün imzalanan anlaşma tarihi bir anlaşma. Bu protokol ile kardeş şehirlerimiz 14'e yükseldi. Efeler ve Hmelnitski anlaşması sayesinde ilişkilerimiz farklı alanlarda da gelişerek sürecek. Görüyoruz ki ileride çok iyi bir arkadaşlığımız olacak. Sadece kağıda atılan bir imza değil, aramızdaki kardeşlik diğer ülkelere örnek olacak. Kültür, spor ve eğitim alanlarında da bağlantılar kuracağız. Birbirimize karşılıklı heyet yollayalım istiyoruz. Kentimiz de Efeler kadar harika bir yer. Hmelnitski, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Başta başkanımız olmak üzere herkesi şehrimize davet ediyorum. Her şey için teşekkür ediyoruz."

Protokol töreninin ardından, heyetler toplu fotoğraf çektirdi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Tralleis minyatürü ve yerel ürünlerden oluşan hediye paketine karşılık, Başkan Symchyshyn, Ukrayna'nın sembollerinden, kadının gücünü ve ailenin önemini simgeleyen geleneksel bez bebek 'motanka' ile tablo hediye etti. - AYDIN

Efeler Belediyesi'ne Ukraynalı kardeş
Efeler Belediyesi'ne Ukraynalı kardeş
Efeler Belediyesi'ne Ukraynalı kardeş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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