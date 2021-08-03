Efeler Belediyesi'nden yapılandırma fırsatı

Efeler Belediyesi, borcu olan vatandaşların yararlanabilmesi adına yapılandırma fırsatı sundu.

Efeler Belediyesi, borcu olan vatandaşların yararlanabilmesi adına yapılandırma fırsatı sundu.

Efeler Belediyesi, borcu olanlar vatandaşlar için önemli bir duyuruda bulundu. Belediyeye borcu olan vatandaşların indirimden yararlanabilmesi için son başvuru tarihinin 31 Ağustos olduğu belirtildi. Efeler Belediyesi'ne 30 Nisan 2021 tarihi ve öncesinde borcu olan vatandaşlar için indirim imkanı sunuldu. Konu ile ilgili Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından yapılan açıklamada "Belediyemize 30/04/2021 tarihi ve öncesinden borcu bulunan vatandaşlarımız, bu borçlarını 7326 sayılı kanun gereğince indirimli olarak yapılandırıp, peşin veya taksitler halinde ödeyebileceklerdir. Yapılandırma işlemi belediyemize gelerek veya belediyemiz internet sitesinde yer alan e-Belediye uygulamasından da yapılabilecektir. Daha önce beyanname vermemiş olanlar peşin ödeme seçeneği ile bu kanundan yararlanabilecektir. Son başvuru tarihi 31/08/2021'dir. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı