Efeler Belediyesi'nden 'Ücretsiz Pazar Servisi Aracı' hizmeti

Efeler Belediyesi, hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, vatandaşları pazara, 'Ücretsiz Pazar Servis Aracı'yla götürecek.

Efeler Belediyesi, Aydın Efeler İlçesi'nde vatandaşların alışverişini kolaylaştıracak. Vaat ettiği projeleri istikrarlı biçimde hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, vatandaşı hizmetle buluşturmaya devam ediyor. Seçim döneminde bahsettiği projelerden biri olan, 'Ücretsiz Pazar Servis Aracı' Cuma gününden itibaren Efeler'de hayata geçecek.

Pazaryeri kurulmayan Mahallelerde vatandaşlara ulaşım konusunda yardım sağlamak amacıyla oluşturulan proje her hafta aralıksız iki araçla hizmet verecek. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri oluşturulan güzergahta saat başı kalkacak araçlar ile vatandaşları pazara taşıyacak. - AYDIN

Kaynak: İHA