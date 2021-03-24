Efeler Belediyesi'nden ücretsiz ilk yardım eğitimi
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Efeler Belediyesi'nden ücretsiz ilk yardım eğitimi

24.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:00
Efeler Belediyesi'nden ücretsiz ilk yardım eğitimi

Efeler Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik ücretsiz ilk yardım eğitimlerine başladı.

Efeler Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik ücretsiz ilk yardım eğitimlerine başladı. Eğitimlerin ilki Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde ilçedeki mahalle muhtarlarına yönelik gerçekleşti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, Sağlık İşleri Müdürlüğünce organize edilen eğitimler, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde Dr. Hayati Çakır tarafından öncelikle mahalle muhtarlarına verilmeye başlandı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler'in 83 mahalle muhtarının eğitimlerini tamamladığında, Korona virüs tedbirleri kapsamında Efeler Halkının talepleri doğrultusunda 20 kişilik gruplar ile ilk yardım eğitimlerinin devam edeceğini belirtti.

İlkyardım eğitimine katılan mahalle muhtarları, böylesine hayati önem taşıyan bir konuyla ilgili olanak sağlandığı için Başkan Atay'a teşekkür etti. - AYDIN

Efeler Belediyesi'nden ücretsiz ilk yardım eğitimi
Efeler Belediyesi'nden ücretsiz ilk yardım eğitimi
Efeler Belediyesi'nden ücretsiz ilk yardım eğitimi
Efeler Belediyesi'nden ücretsiz ilk yardım eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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