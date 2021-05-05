Efeler Belediyesi'nden Tekstil Kumbaraları ile ilgili açıklama
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Efeler Belediyesi'nden Tekstil Kumbaraları ile ilgili açıklama

Efeler Belediyesi'nden Tekstil Kumbaraları ile ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediye Başkanlığı tarafından, Kızılay'ın tekstil kumbaralarının kaldırılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Efeler Belediye Başkanlığı tarafından, Kızılay'ın tekstil kumbaralarının kaldırılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Efeler Belediyesi'nden yapılan söz konusu açıklamada; "2872 Sayılı Çevre Kanunu ile Sıfır Atık Yönetmeliği, Atık Yönetmeliği ve Atık Getirme tebliğleri kapsamında, giysi tekstil atığı ayırması, toplanması ve geri dönüşümü çalışmaları Efeler Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğundadır. Söz konusu tekstil atıklarının toplanması işi için Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a birçok firmadan kendilerine yetki verilmesi talebi gelmiş, ancak Belediye Başkanımızın ihale yapılması talimatıyla; 10 Mart 2021 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılmıştır" denildi.

"İHALEYE 5 İSTEKLİ FİRMA KATILMIŞTIR"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi; "İhaleye; Mundo Tekstil Mobilya Dayanıklı Tük. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Ropa Geri Dönüşüm San. Tic. Ltd. Şti., Akkaya Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş., HM Farah Tekstil San. Tic. A.Ş., Has İnternational Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. olmak üzere toplam beş adet istekli firma katılmıştır. Bu firmalardan, giysi kumbaralarına yönelik Kızılay'ın işlerini yapan Ropa Geri Dönüşüm San. Tic. Ltd. Şti. ve Akkaya Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. ihaleyi kazanamamıştır. İhaleyi kazanan Mundo Tekstil Mobilya Dayanıklı Tük. İnş. San. Tic. Ltd. Şti, doğal olarak, yetkisiz olan dernek ve vakıflara ait tekstil atık kumbaralarının kaldırılmasını talep etmiştir. Efeler Belediyemizce yasal yetkilerimiz dahilinde, yetkilendirilmediği halde biriktirme kumbaraları olduğu tespit edilen Kızılay Derneği Aydın Şubesi de dahil olmak üzere tüm dernek ve vakıflara söz konusu kumbaralarını kaldırması için 6 Nisan 2021 ve 14 Nisan 2021 tarihlerinde olmak üzere iki kez yazılı uyarı yapılarak yeterli süre verilmiş, ancak ilgililer tarafından kaldırılmayan kumbaralar belediyemizce kaldırılmıştır. Belediyemizden ihaleyi alan firma tarafından yerleştirilen kumbaralar ise Tekstil Geri Dönüşümünü Sağlamak Üzere Atıkların Toplanacağı Kumbaralar olup, bağış yapmak isteyen Efelerli vatandaşlarımızın istediği dernek, vakıf veya kuruma bağış yapmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ayrıca belirtmek isteriz ki, Kuşadası Belediyesi tarafından da ilçede yetkili firma adına giysi kumbarası koyulmuş, aynı şekilde yetkisi olmayan dernek ve vakıfların giysi kumbaraları kaldırılmıştır. Bu konunun Kızılay tarafından Kuşadası Belediyesi ile ilgili olarak gündeme getirilmeyip, Efeler Belediyemizle ilgili açıklamalarda bulunulması ve belediyemizin kamuoyuna yasal olmayan bir işlem uyguluyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmasını kınıyor, takdirini kamuoyuna ve Efeler halkımıza bırakıyoruz." - AYDIN

Efeler Belediyesi'nden Tekstil Kumbaraları ile ilgili açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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