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Efeler Belediyesi'nden servis araçlarına dezenfeksiyon

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Efeler Belediyesi'nden servis araçlarına dezenfeksiyon

Efeler Belediyesi Korona virüs salgınına karşı kentte üst seviyede önlemler almaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi Korona virüs salgınına karşı kentte üst seviyede önlemler almaya devam ediyor. Korona virüsün ülkede görüldüğü günden itibaren tedbiri elden bırakmayan Efeler Belediyesi, vatandaşların araçları için de ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti vermeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi'ne 444 80 09 numaralı telefondan ulaşarak veya belediye hizmet binasına bizzat gelerek Efe Halk Masa birimine talepte bulunan vatandaşların araçları, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ücretsiz dezenfekte ediliyor. Beyaz tulumlarını giyen Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları büyük bir titizlikle ilçedeki servis araçlarını da dezenfekte ediyor. Efeler Belediyesi'nin sağladığı bu hizmetten yararlanmak isteyen servis aracı şoförleri, araçlarını eski otogar alanı zabıta çıkış noktasına getirerek ücretsiz dezenfeksiyon işleminden faydalanıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür eden servis aracı şoförleri, "Belediye ekipleri virüs bulaşma riskine karşı tüm önlemleri alarak araçlarımızı dezenfekte ediyor. İçinde bulunduğumuz bu zor pandemi koşullarında desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - AYDIN

Efeler Belediyesi'nden servis araçlarına dezenfeksiyon

Efeler Belediyesi'nden servis araçlarına dezenfeksiyon

Efeler Belediyesi'nden servis araçlarına dezenfeksiyon

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Haber: Efeler Belediyesi'nden servis araçlarına dezenfeksiyon - Haberler
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