Efeler Belediyesi'nden Şehitler İçin Lokma Hayrı

Efeler Belediyesi, Afrin'de devam eden Zyetin Dalı Harekatı'nda şehitleri için lokma hayrı yapıyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleşen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik için, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın talimatıyla Efeler Belediyesince lokma hayrı gerçekleştiriliyor. İlki Zafer Mahallesi Salı Pazarı girişinde düzenlenen lokma hayrında yaklaşık bin beş yüz kişiye lokma dağıtılırken, hayrı ziyaret eden Başkan Özakcan, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Milleti'ne başsağlığı diliyorum. Bundan sonraki süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, kahraman ordumuzun, hiçbir askerimizin burnu bile kanamadan başarıyla bu harekatın sonuçlanmasını diliyorum" dedi.

Salı Pazarı'nda bugün başlayan lokma hayrı, yarın Meşrutiyet Mahallesi Çarşamba Pazarı girişindeki Manolya Parkı ve son olarak Perşembe günü Beycami önünde yapılacak. - AYDIN