Efeler Belediyesi'nden istihdam hamlesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler Belediyesi'nden istihdam hamlesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Efeler Belediyesi'nden istihdam hamlesi

İnsan odaklı projelerini ardı ardına hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ülkenin kanayan yarası işsizlik konusunda Efeler'de önemli bir projeye imza atıyor.

İnsan odaklı projelerini ardı ardına hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ülkenin kanayan yarası işsizlik konusunda Efeler'de önemli bir projeye imza atıyor. Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi 15 Eylül Çarşamba günü açılıyor.

İş arayanlara bilgi, beceri ve yetkinliklerine uygun iş bulma fırsatı, işverenlere de ihtiyaçları olan nitelikli iş gücünü temin etme imkanı sunacak olan Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi açılışa hazırlanıyor. Başkan Atay'ın, iş arayanlar ile işçi arayanları buluşturmak için hayata geçireceği Kariyer Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi 1961. No: 25 adresinde 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 13.00'te açılacak. İş arayanlar ilanları ve başvurularını Kariyer Merkezi'ni ziyaret ederek, kariyer danışmanlarına telefonla ulaşarak veya Efeler Belediyesi'nin resmi web sitesinden online başvuru yaparak takip edebilecek.

Resmi sosyal medya hesaplarından Kariyer Merkezi'nin tanıtım videosunu paylaşan Başkan Atay, "Değerli hemşehrilerim, sizlere verdiğim bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dertlere derman olmak adına bir projemizi daha hayata geçiriyor, Efeler'de işçi ve işvereni eşit şartlarda buluşturuyoruz. Efelerimize hayırlı olsun" İfadelerini kullandı. - AYDIN

Efeler Belediyesi'nden istihdam hamlesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Derya Baykal Kaan Yıldırım
Spor Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Sergen Yalçın Mustafa Şentop Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Efeler Belediyesi'nden istihdam hamlesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 15:08:39. #1.11#