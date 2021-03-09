Efeler Belediyesi'nde mesai saatleri değişti
09.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:29
Sarı renk ile orta risk kategorisinde yer alan Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile Efeler Belediyesi'nde mesai saatleri değişti.
Sarı renk ile orta risk kategorisinde yer alan Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile Efeler Belediyesi'nde mesai saatleri değişti.
Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında mesai saatlerini kısıtlayan Efeler Belediyesi, yeni süreçle birlikte normal mesai saatlerine döndü. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, Efeler Belediyesi'nde çalışma saatleri, 08.30-12.30 ile 13.30-17.30 olarak belirlendi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı