Efeler Belediyesi'nde mesai saatleri değişti
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Efeler Belediyesi'nde mesai saatleri değişti

09.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:29
Efeler Belediyesi'nde mesai saatleri değişti

Sarı renk ile orta risk kategorisinde yer alan Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile Efeler Belediyesi'nde mesai saatleri değişti.

Sarı renk ile orta risk kategorisinde yer alan Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile Efeler Belediyesi'nde mesai saatleri değişti.

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında mesai saatlerini kısıtlayan Efeler Belediyesi, yeni süreçle birlikte normal mesai saatlerine döndü. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, Efeler Belediyesi'nde çalışma saatleri, 08.30-12.30 ile 13.30-17.30 olarak belirlendi. - AYDIN

Efeler Belediyesi'nde mesai saatleri değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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