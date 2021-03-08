Efeler Belediyesi karantinada olan sokağı ilaçladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Efeler Belediyesi karantinada olan sokağı ilaçladı

08.03.2021 07:46 | Son Güncelleme: 08.03.2021 07:50
Efeler Belediyesi karantinada olan sokağı ilaçladı

Aydın'ın Efeler ilçesi Eğrikavak Mahallesi'nde karantinaya alınan Pınar sokakta ilaçlama çalışması yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Eğrikavak Mahallesi'nde karantinaya alınan Pınar sokakta ilaçlama çalışması yaptı.

Geçtiğimiz hafta başında açıklanan kontrollü normalleşme kararları ile birlikte risk haritasında orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Aydın'da normalleşme süreci 2 Mart Salı günü itibari ile başladı. Gerçekleştirilen sıkı denetimlere rağmen Efeler ilçesi Eğrikavak Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları artış gösterdi. Efeler ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak yeni karar aldı. Alınan karara göre, Eğrikavak Mahallesi'nde vaka sayılarının en fazla artış gösterdiği Pınar Sokağa giriş-çıkışlar yasaklanarak karantina altına alındı.

Karantina kararının ardından Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de kolları sıvadı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatı ile ilaçlama ekibi Eğrikavak Mahallesi'ne giderek karantinaya alınan Pınar sokaktaki evlerde ve sokak genelinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Eğrikavak Mahallesi Muhtarı Muhsin Kıyar da Başkan Atay'a gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Efeler Belediyesi karantinada olan sokağı ilaçladı
Efeler Belediyesi karantinada olan sokağı ilaçladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Murat Balcı Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Fatih Terim Ersun Yanal Ali Şansalan Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Efeler Belediyesi karantinada olan sokağı ilaçladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 07:51:33. #1.14#
title