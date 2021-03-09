Efeler Belediyesi izleyicileri tiyatroya doyuracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Efeler Belediyesi izleyicileri tiyatroya doyuracak

09.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:34
Efeler Belediyesi izleyicileri tiyatroya doyuracak

Efeler Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Sanata ve sanatçıya verdiği değerle Efeler'de yaşayan vatandaşların gönlünde taht kuran Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, her hafta sonu Efeler Belediyesi'nin internet televizyonu Efeler TV'nin sosyal medya hesapları üzerinden sanatseverleri tiyatrolarla buluşturuyor.

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında Efeler TV üzerinden kültür ve sanat etkinliklerini online olarak sürdürüyor. Böylece; Efeler TV, tiyatro ve belgesel yayınlarıyla dopdolu ve renkli bir Mart ayı geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda; 12 Mart Cuma günü saat 19.00'da 'Kelebekler Özgür Olmalı', 14 Mart Pazar günü saat 13.00'te 'Eşekler Karnavalı' adlı tiyatro oyunları Efeler TV'de çocuklarla buluşacak.

Mart ayı boyunca düzenli olarak belirlenen tarihlerde; 'Bir Zebra Müzikali', 'Çalışkan Karıncalar', 'Meraklı Dedektif ve Gırgır', 'Arkadaşım Robot' ve 'Deniz ile Dinozor' adlı çocuk oyunları online olarak yayınlanacak.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla; 'Merhaba Gölgem' adlı çocuk oyunu ile 'Seni Unutmak İstemedim Ki' adlı yetişkin oyunu 27 Mart Cumartesi günü Efeler TV'de izleyici ile buluşacak. Yine Mart ayı içinde 'Benim Giritli Limon Ağacım' adlı belgesel de, vatandaşlara keyifli bir gün yaşatacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Nükhet Duru Hakan Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Mustafa Er Erol Bulut Arda Turan Ersun Yanal Ali Şansalan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Efeler Belediyesi izleyicileri tiyatroya doyuracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:35:26. #1.16#
title