Efeler Belediyesi Güneş Enerji Santralini Hizmete Açtı

Efeler Belediyesi, güneş Enerjisi Santrali'ni hizmete açtı. 15 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan ve 3 bin 294 panelden oluşan santralde, 760 kilowatt elektrik üretilecek.

Efeler Belediyesi tarafından Dalama Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve 760 kilowatt elektrik üretecek olan Güneş Enerji Santrali(GES) düzenlenen törenle hizmetle açıldı. Açılış törenine Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti(DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan, DP İl Başkanı Serhat Emanet, DP İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz, Dalama Mahalle Muhtarı Oktay Güngör, Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Mahalle Muhtarları, Demokrat Parti Efeler Belediye Meclis Üyesi Adayları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasında, çöp toplama alanını temiz enerji üretim tesisi haline getirdiklerini ve yeşil bir çevre amacı ile yola çıktıklarını belirten Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti(DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan," Güneş Enerjisi Santrali dünyada elektrik üreten en önemli santral haline geldi. Avrupa ülkeleri yüzde 60 oranla rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinden üretiyor. Biz de güneşi bol bir memlekette yaşıyoruz ve bundan da en iyi şekilde yararlanmak istedik. GES, en çevreci, çevreye zararı olmayan enerji üretim şekli. Güneş enerji santrallerinden elden edilen elektrik ile şuan kullanılan elektriğin bir buçuk katı enerji üretme şansımız var. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Temiz enerji üretecek tesisimizle çevreyi de korumuş olacağız. Bu coğrafyanın değerini bilmemiz ve gelecek nesillere de en iyi şekilde aktarmamız lazım" dedi.

4 ay gibi kısa bir sürede tesisi elektrik üretir hale getirdiklerini ifade eden Başkan Özakcan, santralde üretilecek olan elektriğin 10 yıl boyunca devlet tarafından satın alınacağının garantisi olduğunu söyledi. Tesisin çeşitli engellemeler nedeniyle hizmete açılmasının geciktiğini kaydeden Başkan Özakcan,"Çeşitli engelleme politikalarıyla projemizi hayata geçirmemizi engellediler. Bu engellemeler belediyemizi 3 milyon lira zarara uğrattı. Tamamı belediyemizce ödenen Güneş Enerjisi Santralimizi bugün hizmete açıyoruz. Tesisimizin açılışının ülkemize, ilçemize, mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyor, yürekten saygı ve sevgilerimi sunuyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Okunan duanın ardından tesisin açılış kurdelesi başta Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti(DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan olmak üzere protokol üyeleri tarafından kesildi. - AYDIN

Kaynak: İHA