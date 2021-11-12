Efeler Belediyesi, Girne Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler Belediyesi, Girne Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Efeler Belediyesi, Girne Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla, kent modern ve yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla, kent modern ve yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Girne Mahallesi 2133, 2137, 2143, 2147, 2150, 2157, 2161 ve 2184 Sokak'ta çalışmalar gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri söz konusu sokaklarda iş makinesi ile bozulan yolların eskimiş taşlarını söküp, yeni parke taşı döşeme işlerini sürdürüyor. Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi'nin yol yapım ve bakım-onarım çalışmalarının, periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi. - AYDIN

Efeler Belediyesi, Girne Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi, Girne Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title