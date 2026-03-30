Efeler Belediyesi ekiplerinden 'ulaşım' seferberliği

İlçe genelinde yol çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi ekipleri, etkili olan yağışlar sebebiyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağanak yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı Aşağı Kayacık ve Ambarcık mahallelerinde gerçekleştirdiği hızlı müdahale ile kapanan yolları yeniden trafiğe açtı. Efeler ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar, bazı mahalle yollarında toprak kayması ve istinat duvarı çökmesi sonucu ulaşım engellerine neden oldu. Kent merkezindeki müdahale kapasitesini kırsal mahallelere de aynı hızla yansıtan Efeler Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarını seferber etti.

Aşağı Kayacık ve Ambarcık mahallelerinde gerçekleşen çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle bölgeye sevk edildi. Kapanan yollar, ekiplerin hummalı çalışması sonucu temizlendi. Güzergahlarda yapılan temizlik çalışmalarının ardından, kırsal mahalle yollarında güvenli ulaşım yeniden sağlandı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İlçemizde etkili olan sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için ekiplerimizle birlikte teyakkuzdayız. Yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Efeler Belediyesi olarak hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamak için ekiplerimiz sahada mesaisine devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı