Efeler Belediyesi ekipleri alevlere geçit vermedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Efeler Belediyesi ekipleri alevlere geçit vermedi

Efeler Belediyesi ekipleri alevlere geçit vermedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediyesi ekipleri, İmamköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınını alevler büyümeden hızla yapılan müdahale ile kontrol altına aldı.

Efeler Belediyesi ekipleri, İmamköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınını alevler büyümeden hızla yapılan müdahale ile kontrol altına aldı.

Bugün öğleden sonra meydana gelen ve kısa süreli paniğe sebep olan yangına Efeler Belediyesi'nin Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla müdahalede bulundu. Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler 4 arazöz ve 1 iş makinesi ile alevlerin yükseldiği zeytinlik alana müdahale etti. Gerçekleştirilen özverili mücadele ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarıyla tehlike ortadan kaldırıldı. - AYDIN

Efeler Belediyesi ekipleri alevlere geçit vermedi
Efeler Belediyesi ekipleri alevlere geçit vermedi
Efeler Belediyesi ekipleri alevlere geçit vermedi
Efeler Belediyesi ekipleri alevlere geçit vermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Hulusi Akar Tanju Özcan Mustafa Demir
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Merve Çoban Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Efeler Belediyesi ekipleri alevlere geçit vermedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:58:23. #1.14#

title