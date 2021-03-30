Efeler Belediyesi düşme tehlikesi bulunan kayayı yerinden kaldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Efeler Belediyesi düşme tehlikesi bulunan kayayı yerinden kaldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Efeler Belediyesi düşme tehlikesi bulunan kayayı yerinden kaldırdı

Efeler Belediyesi Balıkköy Mahalle sakinlerinin talebini yerine getirerek düşme tehlikesi bulunan kaya parçasını kırıp yerinden kaldırdı.

Efeler Belediyesi Balıkköy Mahalle sakinlerinin talebini yerine getirerek düşme tehlikesi bulunan kaya parçasını kırıp yerinden kaldırdı.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balıkköy Mahalle'sinin yüksek kesimlerinde evlerin üzerine yıkılma tehlikesi nedeniyle hayati risk oluşturan kayaları iş makineleri yardımıyla parçalayarak, bölgeyi güvenli hale getirdi.

Düşme tehlikesi olan kayanın alt tarafında evi bulunan mahalle sakini Kadriye İncitme, "Balıkköy Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Evimin üst tarafındaki tepede bulunan kayada açılma olduğunu fark ettim. Evimin üzerine yıkılmasından korktum ve durumu muhtarımıza ilettim. Mahalle Muhtarımız, Efeler Belediyemize dilekçe ile başvurmuş, sağ olsunlar hemen ekipler geldi ve kayayı buradan kaldırdı. Bizi bu korkudan kurtardınız. Başkanımız Mehmet Fatih Atay'dan ve belediye çalışanlarından Allah razı olsun" diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, mahallesinde gerçekleştirdiği çalışmaları ziyaret eden Balıkköy Mahalle Muhtarı Muammer Akmaz, belediye ekiplerine kolaylıklar dileyerek şöyle konuştu; "Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Efeler Belediyemize dilekçe vererek kayanın tehlike oluşturduğunu ve bu nedenle kaldırılmasını istedim. Çok kısa zaman içinde talebimiz sonuçlandı. Ekipler gerekli çalışmaları gerçekleştirdi ve tehlikeyi ortadan kaldırdı. Başta Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay olmak üzere, tüm Fen İşleri Müdürlüğü ekibine teşekkür ederim" - AYDIN

Efeler Belediyesi düşme tehlikesi bulunan kayayı yerinden kaldırdı
Efeler Belediyesi düşme tehlikesi bulunan kayayı yerinden kaldırdı
Efeler Belediyesi düşme tehlikesi bulunan kayayı yerinden kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bahar Candan Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Efeler Belediyesi düşme tehlikesi bulunan kayayı yerinden kaldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:34:53. #1.14#
title