Efeler Belediyesi bisiklet yolunu çiçeklendirdi
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Efeler Belediyesi bisiklet yolunu çiçeklendirdi

Efeler Belediyesi bisiklet yolunu çiçeklendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bisiklet yolunu çiçeklendirdi.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bisiklet yolunu çiçeklendirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri görev ve sorumluluk alanında bulunan alanlarda çiçeklendirme çalışmaları yaparak kenti güzelleştiriyor. Çalışmalar kapsamında ekiplerin son adresi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bisiklet yolu oldu. Bisiklet tutkunlarının uğrak noktası olan Mimar Sinan Mahallesi Bisiklet Yolu, belediye ekiplerinin bakım çalışmaları ve çevresine dikilen çiçekler ile hoş bir görünüme kavuştu.

Kentin çehresini ve yeşil alanlarını estetik bir görünüme kavuşturmak için seferber olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız verirken, mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Başkan Atay'a teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Efeler Belediyesi bisiklet yolunu çiçeklendirdi
Efeler Belediyesi bisiklet yolunu çiçeklendirdi
Efeler Belediyesi bisiklet yolunu çiçeklendirdi
Efeler Belediyesi bisiklet yolunu çiçeklendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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