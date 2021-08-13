Efeler Belediyesi Bey Camii'nde temzilik çalışması gerçekleştirdi
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Efeler Belediyesi Bey Camii'nde temzilik çalışması gerçekleştirdi

Efeler Belediyesi Bey Camii'nde temzilik çalışması gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediyesi, ibadethanelerde bakım, temizlik ve hijyen çalışmalarına rutin olarak devam ediyor.

Efeler Belediyesi, ibadethanelerde bakım, temizlik ve hijyen çalışmalarına rutin olarak devam ediyor.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ortak kullanım alanlarında periyodik olarak gerçekleştirdiği hijyen çalışmalarını hızla sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla kolları sıvayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı öncesi kentin tarihi camilerinden Bey Camii'nde temizlik ve hijyen çalışması yaptı. Cami halısının yıkanıp, cemaatin sıklıkla dokunduğu yerlerin silindiği çalışma ile Korona virüse karşı bulaş riski azaltılıp vatandaşlara daha sağlıklı bir ortamda ibadet yapma imkanı sağlandı. - AYDIN

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Efeler Belediyesi Bey Camii'nde temzilik çalışması gerçekleştirdi
Efeler Belediyesi Bey Camii'nde temzilik çalışması gerçekleştirdi
Efeler Belediyesi Bey Camii'nde temzilik çalışması gerçekleştirdi
Efeler Belediyesi Bey Camii'nde temzilik çalışması gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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