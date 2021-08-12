Efeler Belediyesi Başkan Kurt'u ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Efeler Belediyesi Başkan Kurt'u ziyaret etti

Efeler Belediyesi Başkan Kurt'u ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın Efeler Belediye Meclis üyelerinin oluşturduğu heyet, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Aydın Efeler Belediye Meclis üyelerinin oluşturduğu heyet, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Efeler Belediye Meclis üyelerinden Altan Kemerci, Arzu Akbulut Aksünger, Ahmet Ertürk, İlhan Adıyaman, İsmail Gül, Mustafa Tolan, Turgay Akgüller ve Umut Yener Köse katıldı. Başkan Kurt, Efeler Belediye Meclis üyeleri ile belediyecilik çalışmalarından ekonomiye birçok konuda sohbet ederek, belediyecilik çalışmaları konusunda fikir alışverişi yaptı.

"Odunpazarını takip ediyoruz"

Başkan Kurt'a Efeler Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili bilgi veren meclis üyeleri, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Meclis üyeleri, Odunpazarı Belediyesi'nin yönetim anlayışını ve birçok çalışmasını örnek aldıklarını ifade ederek, Başkan Kurt'u tebrik ettiklerini söyledi.

Efeler Belediye Meclis üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, belediyeler arası dayanışmanın önemine dikkat çekti. Başkan Kurt "Sosyal ve katılımcı bir yönetim anlayışı gösteriyoruz" diyerek, Eskişehir ve Eskişehirliler için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkanlık makamında karşılıklı hediye takdiminin ardından Efeler Meclis üyeleri Odunpazarı Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları yerinde gördü. Heyet, Halk Merkezi, Gökmeydan Spor Kompleksi, Ihlamurkent Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi ve tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölgeyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. - ESKİŞEHİR

Efeler Belediyesi Başkan Kurt'u ziyaret etti
Efeler Belediyesi Başkan Kurt'u ziyaret etti
Efeler Belediyesi Başkan Kurt'u ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Tanju Özcan İlham Aliyev Mehmet Şimşek
Magazin Ece Üner Şahan Gökbakar Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Efeler Belediyesi Başkan Kurt'u ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 14:05:37. #1.15#

title