Efeler Belediyesi Başkan Kurt'u ziyaret etti

Aydın Efeler Belediye Meclis üyelerinin oluşturduğu heyet, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Aydın Efeler Belediye Meclis üyelerinin oluşturduğu heyet, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Efeler Belediye Meclis üyelerinden Altan Kemerci, Arzu Akbulut Aksünger, Ahmet Ertürk, İlhan Adıyaman, İsmail Gül, Mustafa Tolan, Turgay Akgüller ve Umut Yener Köse katıldı. Başkan Kurt, Efeler Belediye Meclis üyeleri ile belediyecilik çalışmalarından ekonomiye birçok konuda sohbet ederek, belediyecilik çalışmaları konusunda fikir alışverişi yaptı.

"Odunpazarını takip ediyoruz"

Başkan Kurt'a Efeler Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili bilgi veren meclis üyeleri, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Meclis üyeleri, Odunpazarı Belediyesi'nin yönetim anlayışını ve birçok çalışmasını örnek aldıklarını ifade ederek, Başkan Kurt'u tebrik ettiklerini söyledi.

Efeler Belediye Meclis üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, belediyeler arası dayanışmanın önemine dikkat çekti. Başkan Kurt "Sosyal ve katılımcı bir yönetim anlayışı gösteriyoruz" diyerek, Eskişehir ve Eskişehirliler için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkanlık makamında karşılıklı hediye takdiminin ardından Efeler Meclis üyeleri Odunpazarı Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları yerinde gördü. Heyet, Halk Merkezi, Gökmeydan Spor Kompleksi, Ihlamurkent Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi ve tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölgeyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı