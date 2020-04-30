Efeler Belediyesi bahar temizliğine devam ediyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Zeybek Mahallesi'nde park ve yeşil alanların bakımını yaptı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Zeybek Mahallesi'nde park ve yeşil alanların bakımını yaptı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla, ilçenin daha yeşil bir görünüme kavuşması için kolları sıvayan Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Zeybek Mahallesi'nde yeşil alanlarda ve Mehmet Selim Kiraz Parkı'nda bakım ve düzenleme çalışması yapan ekipler, çim biçme işlemleri gerçekleştirdi. Temizlenen otların ardından park ve yeşil alanlar daha güzel bir görüntüye kavuştu.

Efeler halkının temiz ve daha yeşil bir çevrede yaşamaları için gayret gösterdiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilçe genelinde yeşil alanların bakımı için belediye ekiplerinin rutin çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Başkan Atay, belediye ekiplerinin korona virüsü salgınına rağmen çalışmaları büyük bir özveri ile yürüttüklerinin altını çizdi.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Zeybek Mahallesi sakinleri, Başkan M. Fatih Atay'a teşekkürlerini iletti. Çalışmaların periyodik olarak diğer mahallelerde de sürdürüleceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA