Efeler Belediyesi, acil müdahale araçları için engelleri kaldırdı

Efeler'de cadde ve sokakların itfaiye, ambulans gibi acil müdahale araçları tarafından rahatça kullanılabilmesi için düzenlemeler yapıldı.

Efeler'de cadde ve sokakların itfaiye, ambulans gibi acil müdahale araçları tarafından rahatça kullanılabilmesi için düzenlemeler yapıldı.

Efeler Kaymakamlığı tarafından oluşturulan kurul kararınca görev alan Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Güzelhisar Mahallesi 32. ve 33. sokaklardaki işgaliyeye son verdi. İşletmelerin sokağa koydukları masa, sandalye ve şemsiyeler nedeniyle araç geçişinin mümkün olmadığı sokaklar, yapılan yeni düzenlemeyle trafiğe açıldı.

Ayrıca zabıta ekipleri yaptıkları incelemelerle söz konusu sokaklardaki imara aykırı durumları tespit etti. Alınan raporlar doğrultusunda yapılan işlemlerin ardından olumsuzluklar giderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı