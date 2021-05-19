Efeler Belediyesi '19 Mayıs' çoşkusuna ortak oldu
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Efeler Belediyesi '19 Mayıs' çoşkusuna ortak oldu

Efeler Belediyesi '19 Mayıs' çoşkusuna ortak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde kutlandı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde kutlandı. Efeler Belediyesi'nin anons araçları ile belediye ekiplerinin oluşturduğu araç konvoyu, gün boyunca çalınan şarkılar ve marşlarla, 19 Mayıs coşkusunu evlere götürdü.

Balkonların Türk bayrakları ile süslendiği bayramda, Efeler Belediyesi anons araçları ile belediye ekiplerinin oluşturduğu araç konvoyu, gün boyu kentin mahallelerini gezdi. Şarkılar ve marşlar çalarak vatandaşları selamlayan Efeler Belediyesi ekipleri Efeler halkının bayram coşkusuna ortak oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günün yıl dönümünde, saat 19.19'da Efeler'in dört bir yanında hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

"Atamızın bıraktığı mirasa sıkı sıkıya bağlıyoruz"

"1919'da Samsun'a atılan o ilk adımın cesareti ve heyecanı ile yolumuza devam ediyoruz" diyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, bırakmış oldukları mirasa sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramını kutluyorum" dedi. - AYDIN

Efeler Belediyesi '19 Mayıs' çoşkusuna ortak oldu
Efeler Belediyesi '19 Mayıs' çoşkusuna ortak oldu
Efeler Belediyesi '19 Mayıs' çoşkusuna ortak oldu
Efeler Belediyesi '19 Mayıs' çoşkusuna ortak oldu
Efeler Belediyesi '19 Mayıs' çoşkusuna ortak oldu
Efeler Belediyesi '19 Mayıs' çoşkusuna ortak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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