Efeler Belediye Meclisi yılın son toplantısını yaptı

05.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:29

Efeler Belediye Meclisi 2019 yılının son oturumunu yaptı. 10 gündem maddesini görüşmek üzere toplanan Belediye Meclisi'nde gündem maddelerinin tamamı kabul edildi. Toplantının 7 maddesinde yapılan görüşme ile Efeler merkez 7 Eylül Mahallesi'ne otizm merkezi açılması oy birliği ile kabul edildi.



Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın başkanlığında gerçekleştirilen oturumda Efeler Belediyesi tarafından restore edilen ve yeniden hayata geçirilen Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nun ücret tarifeleri belirlendi. Buna göre, ücretler hafta içi 338,98 TL, hafta sonu 423,73 TL, bayram ve resmi tatiller 466,10 TL olarak belirlendi. Efeler Belediyesi tarafından kamu yararı amacıyla açılması planlanan Otizm Eğitim Merkezi ile ilgili görüşülen gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi'nde bulunan 7 Eylül Parkın'a Otizm Merkezi açılacak. Efeler'de 10 bin 232 Otizmli çocuğun olduğu 3 katlı olacak merkezde otizmlilere hizmet verileceği belirtildi.



Eser; Eski minibüs ve otobüs garajlarının durumunu sordu



Yılın son toplantısında gündem maddeleri tamamlandıktan sonra AK Parti Grup Sözcüsü İsmail Hakkı Eser, Zafer Meydanı'nda bulunan eski minibüs garajı alanının Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesi kararının iptali ile ilgili son durumu sordu. İlgili alan ile konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Konumuz daha netleşmedi ve gelecek toplantıda karar vereceğiz. İlk oturumda gelecek aya ertelemiştik hatırlarsanız. Gelecek toplantıda en geniş şekilde sizlere bilgi vereceğiz. Gündemde olan bir yer ve işin hassasiyetini bildiğimiz için yanlış anlaşılmaya yer vermeden olayı çözümlemeye çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA