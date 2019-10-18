Efeler Belediye Başkanı Atay, muhtarla buluştu

18.10.2019 17:07

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, muhtarlarla buluştu.

Atay, Muhtarlar Günü dolayısıyla Menderes Park'ta muhtarlarla bir araya geldi.

Sorunları çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Atay, "Yeni bütçemizi oluştururken, muhtarlarımızın da istekleri doğrultusunda bütçemizin de el verdiği ölçüde yeni yatırımlar gerçekleştireceğiz." dedi.

Atay, daha sonra belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Kaynak: AA