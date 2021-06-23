Efeler Belediye Başkanı Atay'dan YKS öğrencilerine moral pikniği

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler'de yaşayan öğrencilere okul dışında eğitim desteği sağlayan Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) öğrencileri ile piknik yaptı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler'de yaşayan öğrencilere okul dışında eğitim desteği sağlayan Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) öğrencileri ile piknik yaptı.

Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Efeler Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mesire Alanı'nda, EFESEM öğrenci ve öğretmenlerine yönelik moral pikniği düzenlendi. Öğrencilerle keyifli bir ortamda bir araya gelen Başkan Atay, tüm öğrencilerle ayrı ayrı sohbet etti. Kendi hayatıyla ilgili örnekler de vererek sınav öncesinde öğrencileri motive eden Başkan Atay öğrencilere başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı