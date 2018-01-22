Efeler AK Parti'den Zeytin Dalı Harekatı Sonrası İftira Uyarısı

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından bazı kesimler tarafından iftira kampanyası başlatıldığını belirterek; "Ülkemizi hedef alan her türlü tehdit ve iftiralara karşı uyanık olmalıyız" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'ye yönelik açık bir tehdit oluşturan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskılarıyla zulmünden kurtarmak olduğunu ifade eden Çağatay Gülaştı, "Teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Zeytin Dalı Harekatı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkına dayanarak başlatılmıştır. Örgüt Afrin'den çıkarılırsa Türkiye sınırına yönelik başlıca güvenlik tehdidi ortadan kalkacak. Örgütün Amanos dağlarından Türkiye'ye sızması engellenecek. PYD/PKK'nın Akdeniz'e çıkış kapısı kapatılmış olacak" dedi.

Türkiye'nin Afrin'e operasyon düzenlememiş olması halinde PYD/PKK'nın ABD desteğiyle çok daha büyük tehdide dönüşeceğini savunan Gülaştı, "Tıpkı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi, bu harekattaki amaç da sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölge halkı üzerindeki terör örgütlerinin baskısına nihai olarak son vermek ve bölgede huzurun yeniden tesis edilmesini sağlamaktır. Vatanın, komşuların ve aynı dini, kültürü, cağrafyayı kadimden beri paylaştığı Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerinin güvenliğini, istikrarını ve huzurunu sağlamaya yönelik olarak mücadele eden Mehmetçiklerimizin muzafferiyatını diliyor; tüm milletimizi bir bütün ve kararlı bir duruşla ülkemizi hedef alan her türlü tehdit ve iftiralara karşı uyanık olmaya ve kendisine yakışan dik duruşu göstermeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN